Для приготування 6 1/2кг крему кухар бере 3 8/15кг молока, 7/12кг какао, а решту становит?? цукор. СКІЛЬКИ кг цукру бере кухар для приготування крему?

Математика

Для приготування 6 1/2кг крему кухар бере 3 8/15кг молока, 7/12кг какао, а решту становит?? цукор. СКІЛЬКИ кг цукру бере кухар для приготування крему?

Автор: Гость