Для приготування 6 1/2кг крему кухар бере 3 8/15кг молока, 7/12кг какао, а решту становит?? цукор. СКІЛЬКИ кг цукру бере кухар для приготування крему?
Математика
Для приготування 6 1/2кг крему кухар бере 3 8/15кг молока, 7/12кг какао, а решту становит?? цукор. СКІЛЬКИ кг цукру бере кухар для приготування крему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
САХАР = 6 1/2 - 3 8/15 - 7/12 = 2 29/30 - 7/12 = 2 23/60 ~ 2.383 кг - ОТВЕТ
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