Выпишите словосочетания и укажите тип связи из каждого предложения. Его одетый в каменную сетку гигантский шатёр, подобно стреле, неудержимо рвётся ввысь. Его небольшая, почти незаметная, увенчанная крестом главка растворяется...

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Выпишите словосочетания и укажите тип связи из каждого предложения. Его одетый в каменную сетку гигантский шатёр, подобно стреле, неудержимо рвётся ввысь. Его небольшая, почти незаметная, увенчанная крестом главка растворяется в воздухе и где-то высоко в небе тает. Непревзойдённая по своей изумительной красоте и изяществу форм церковь Вознесения стоит в первом ряду выдающихся памятников мировой архитектуры.
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Гость:
СогласованиеПри согласовании  зависимое слово – прилагательное или слова с признаками прилагательного:УправлениеПри управлении  зависимое слово – существительное или слова с признаками существительного:ПримыканиеПри примыкании зависимое слово – неизменяемая часть речи. Чаще всего это наречие, деепричастие или неопределённая форма глагола:

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