Два прямоугольника имеют одинаковую площадь Длина первого прямоугольника 16 милл??метров 2 12 миллиметров Найди ширину первого прямоугольника если периметр 2 32 миллиметра
Математика
Два прямоугольника имеют одинаковую площадь Длина первого прямоугольника 16 милл??метров 2 12 миллиметров Найди ширину первого прямоугольника если периметр 2 32 миллиметра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-12*2=8 см - две ширины второго 8:2=4 см - ширина второго 12*4=48 см кв - площадь 48:16=3 см - ширина второго 16*2+3*2=38 см - периметр первого
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