Минусы крестовых походов

Гость: Гость:

Каждый поход кончался большими потерями растрата мелких денег не каждый большой поход кончался выйгрышом многие были поражением плюс если был выйгрышь то мы получали много денег и еды войско применяла практеку вождь принимал правельные планы от того что много участвовал в походах могли после выигрыша востанавливать дома