Минусы крестовых походов
История
Минусы крестовых походов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый поход кончался большими потерями растрата мелких денег не каждый большой поход кончался выйгрышом многие были поражением плюс если был выйгрышь то мы получали много денег и еды войско применяла практеку вождь принимал правельные планы от того что много участвовал в походах могли после выигрыша востанавливать дома
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