Поставте наголос у словах. Які з наведених слів можуть мати дуплетний наголос: Адресний, завдання, пристрій, живопис, зразковий, розходження, питання, фаховий.
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Поставте наголос у словах. Які з наведених слів можуть мати дуплетний наголос: Адресний, завдання, пристрій, живопис, зразковий, розходження, питання, фаховий.
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