Задание три (1,2) помогите пожалуйста
Биология
Задание три (1,2) помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) Зона деления - клетки образовательной ткани ,которые активно делятся тем самым увеличивая длину корня 2)Зона роста -ее клетки не делятся ,но сильно вытягиваются и тем самым увеличивают длину корня 3)Зона всасывания -корневые волоски приклеиваются к частичкам почвы, отсасывают воду и соли 4)Зона проведения -по её клеткам вода и минеральные соли , поглощённые корневыми волосками ,продвигаются к стеблю 2.-
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