Задание три (1,2) помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1. 1) Зона деления - клетки образовательной ткани ,которые активно делятся тем самым увеличивая длину корня 2)Зона роста -ее клетки не делятся ,но сильно вытягиваются и тем самым увеличивают длину корня 3)Зона всасывания -корневые волоски приклеиваются к частичкам почвы, отсасывают воду и соли 4)Зона проведения -по её клеткам вода и минеральные соли , поглощённые корневыми волосками ,продвигаются к стеблю 2.-