Задание три (1,2) помогите пожалуйста

Биология
Задание три (1,2) помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) Зона деления - клетки образовательной ткани ,которые активно делятся тем самым увеличивая длину корня 2)Зона роста -ее клетки не делятся ,но сильно вытягиваются и тем самым увеличивают длину корня 3)Зона всасывания -корневые волоски приклеиваются к частичкам почвы,  отсасывают воду и соли  4)Зона проведения -по её клеткам вода и минеральные соли , поглощённые корневыми волосками ,продвигаются к стеблю    2.-
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