Каак научится летать?)

Технология
Каак научится летать?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К сожалению никак.Да и писать тут зачем?
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