Рисунок органов нивяника
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Рисунок органов нивяника
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Нивяник относится к многолетнему травянистому растению, семейство – сложноцветные. Встретить его можно на лесной поляне, около кустарников, возле лугов, склонов, также в березовом и сосновом лесе, чаще всего возле дороги. Научная медицина данное растение не применяется, в народной медицине нивяник пользуется популярностью. Это лучшее мочегонное, противовоспалительное, противоглистное, инсектицидное, противоспазматическое, болеутоляющие, ранозаживляющие действие.Данный вид растения символизирует солнце, может цвести целое лето. Нивяник предпочитает расти в хорошо освещенных местах, в тени растение не может нормально развиваться.
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