Являются ли слова берестяная и березовая однокоренными , какой корень?
Русский язык
Являются ли слова берестяная и березовая однокоренными , какой корень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет они,не являються!У них разные корини и не близкие занчения.А корни такие:берест и берёз
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