Найдите значение выражения, предварительно упростив его: а) (b+179)-89 при b=56;75 б) (839+??)-239 при с=37;98 в) (256-х)-156 при х=44;87 г) 238-(38+а) при а=78;0 Помогите пожалуйста с объяснением!!!
Математика
Найдите значение выражения, предварительно упростив его: а) (b+179)-89 при b=56;75 б) (839+??)-239 при с=37;98 в) (256-х)-156 при х=44;87 г) 238-(38+а) при а=78;0 Помогите пожалуйста с объяснением!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (56+179)-89=179-89+56=90+56=146 (75+179)-89=179-89+75=90+75=165 б) (839+37)-239=839-239+37=600+37=637 (839+98)-239=839-239+98=600+98=698 в) (256-44)-156=256-156-44=100-44=56 (256-87)-156=256-156-87=100-87=13 г) 238-(38+78)=238-38-78=200-78=122 238-(38+0)=238-38=200
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