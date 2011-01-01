Найдите значение выражения, предварительно упростив его: а) (b+179)-89 при b=56;75 б) (839+??)-239 при с=37;98 в) (256-х)-156 при х=44;87 г) 238-(38+а) при а=78;0 Помогите пожалуйста с объяснением!!!

Математика

Найдите значение выражения, предварительно упростив его: а) (b+179)-89 при b=56;75 б) (839+??)-239 при с=37;98 в) (256-х)-156 при х=44;87 г) 238-(38+а) при а=78;0 Помогите пожалуйста с объяснением!!!

Автор: Гость