Помогите пажалуйста решить уровнения а)789+х=1005 б)4345-х=3998 в)х-2789=4056 г)678+х+984=2011 д)(724-х)+596=899
Математика
Помогите пажалуйста решить уровнения а)789+х=1005 б)4345-х=3998 в)х-2789=4056 г)678+х+984=2011 д)(724-х)+596=899
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=216x=347x=6845x=1705x=421
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