Задание 4. (20 баллов) «ИСПОЛНИТЕЛЬ» На уроке литературы чтобы как-то заинтересова??ь Вовочку своим предметом учитель предложила составлять из длинных слов разные короткие слова и Вовочке это очень понравилось. Когда он пр...

Информатика

Задание 4. (20 баллов) «ИСПОЛНИТЕЛЬ» На уроке литературы чтобы как-то заинтересова??ь Вовочку своим предметом учитель предложила составлять из длинных слов разные короткие слова и Вовочке это очень понравилось. Когда он пришел на урок информатика, где начали изучать основы алгоритмизации вместо того чтобы внимательно слушать Вовочка увидел на доске слово «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и решил выписывать разные короткие слова, которые можно составить из букв этого слова, причем так, чтобы каждая буква встречалась только один раз и все слова были разные. Потом он вспомнил, что компьютер считает, что слово это последовательность любых букв, то есть слова могут быть и бессмысленные – просто набор букв. Тогда Вовочка решил просто посчитать сколько разных слов можно составить из 4 букв слова «ИСПОЛНИТЕЛЬ», при условии, что каждая буква встречается в четырехбуквенных словах может

Автор: Гость