Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке 62,8, если d=1 см, a=2 см, d=6см
Геометрия
Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке 62,8, если d=1 см, a=2 см, d=6см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделим данную фигуру на части как показано на фото.Найдем площадь средней части, которая представляет прямоугольник со сторонами:АВ=b-а=6-2=4 см , ширина равна ВС=а=2 см. Площадь АВСD равна S1=4·2=8 см². Два больших полукруга по краям составляют один полный круг, площадь которого равна S2=πR²=π·1=π см². Площадь закрашенной фигуры вместе с отверстиями равна S3=S1+S2=(8+п) см². Вычислим площадь малых отверстий r=0,5 см, S4=2г²π=2·0,025·π= 0,5π. Вычитаем из всей площади площадь двух отверстий S=S3-S4=8+π-0,5π=8+0,5π≈8+1,57=9,57 см² Ответ: 9,57 см².
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Лыжник спускается с горы проходит 50 м за 5 секундю. Спустившись с горы и продолжая ??вигаться , он до полной остановки проходит еще 30 м за 15 с. ...
Геометрия
Математика
Математика
Хозяин нанял работника на год и обещал ему заплатить 30 рублей и кафтан. Но тот, про??аботав 7 месяцев, захотел уйти. При расчете он получил кафтан...