Лыжник спускается с горы проходит 50 м за 5 секундю. Спустившись с горы и продолжая ??вигаться , он до полной остановки проходит еще 30 м за 15 с. Найдие среднюю скорость лыжника за все время движения

Физика
Лыжник спускается с горы проходит 50 м за 5 секундю. Спустившись с горы и продолжая ??вигаться , он до полной остановки проходит еще 30 м за 15 с. Найдие среднюю скорость лыжника за все время движения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти среднюю скорость нужно весь путь разделить на все время движения 50+30/5+15=4 (м/с)
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