Лыжник спускается с горы проходит 50 м за 5 секундю. Спустившись с горы и продолжая ??вигаться , он до полной остановки проходит еще 30 м за 15 с. Найдие среднюю скорость лыжника за все время движения

Физика

Лыжник спускается с горы проходит 50 м за 5 секундю. Спустившись с горы и продолжая ??вигаться , он до полной остановки проходит еще 30 м за 15 с. Найдие среднюю скорость лыжника за все время движения

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