Английский язык 5 класс перевести текст Помогите пж))))
Английский язык
Английский язык 5 класс перевести текст Помогите пж))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, меня зовут Том. Мне 11 лет и я живу в Лондоне. У меня есть большая коллекция марок. В моем альбоме есть 68 марок. Мои марки из Японии, Франции, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Я люблю марки из-за их красивых картинок. Я горжусь своей коллекцией. Коллекционировать марки легко и весело.Это делает меня счастливым.
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