Английский язык 5 класс перевести текст Помогите пж))))

Гость: Гость:

Привет, меня зовут Том. Мне 11 лет и я живу в Лондоне. У меня есть большая коллекция марок. В моем альбоме есть 68 марок. Мои марки из Японии, Франции, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Я люблю марки из-за их красивых картинок. Я горжусь своей коллекцией. Коллекционировать марки легко и весело.Это делает меня счастливым.