Добрый вечер помогите пожалуйста решить загадки

Русский язык
Добрый вечер помогите пожалуйста решить загадки
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