Систематизируйте факты и дайте оценку внешнеполитическому курсу Германии в 1933-1939гг. Выскажите свое мнение, каким образом можно было остановить реализацию агрессивных замыслов Германии.

Гость: Гость:

Курс внешней политики Германии в 1930-ых годах был направлен на присоединение стран, где проживали этнические немцы (аншлюс Австрии,присоединение Чехии),а также Гитлер хотел уничтожить Версальский мирный договор 1918 года.Мне кажется Британия и Франция должны были действовать более решительно,а не идти на уступки Гитлеру (Мюнхенская конференция),и возможно Второй Мировой войны можно было избежать.