Систематизируйте факты и дайте оценку внешнеполитическому курсу Германии в 1933-1939гг. Выскажите свое мнение, каким образом можно было остановить реализацию агрессивных замыслов Германии.
История
Систематизируйте факты и дайте оценку внешнеполитическому курсу Германии в 1933-1939гг. Выскажите свое мнение, каким образом можно было остановить реализацию агрессивных замыслов Германии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курс внешней политики Германии в 1930-ых годах был направлен на присоединение стран, где проживали этнические немцы (аншлюс Австрии,присоединение Чехии),а также Гитлер хотел уничтожить Версальский мирный договор 1918 года.Мне кажется Британия и Франция должны были действовать более решительно,а не идти на уступки Гитлеру (Мюнхенская конференция),и возможно Второй Мировой войны можно было избежать.
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