Пж оч надо Найдите углы параллелограмма , если угол В = 160°

Геометрия
Пж оч надо Найдите углы параллелограмма , если угол В = 160°
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180-160=30 160 30 30 160 
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