В 22.10 минут со станции вышел товарный поезд, который двигался со скоростью 72 км/ч, а в 23 ч. от той же станции в том же направлении отошел скорый поезд, средняя скорость которого 87 км/ч. На каком расстоянии от станции отпра...

Математика

В 22.10 минут со станции вышел товарный поезд, который двигался со скоростью 72 км/ч, а в 23 ч. от той же станции в том же направлении отошел скорый поезд, средняя скорость которого 87 км/ч. На каком расстоянии от станции отправления скорый поезд догонит товарный?

Автор: Гость