В 22.10 минут со станции вышел товарный поезд, который двигался со скоростью 72 км/ч, а в 23 ч. от той же станции в том же направлении отошел скорый поезд, средняя скорость которого 87 км/ч. На каком расстоянии от станции отпра...
Математика
В 22.10 минут со станции вышел товарный поезд, который двигался со скоростью 72 км/ч, а в 23 ч. от той же станции в том же направлении отошел скорый поезд, средняя скорость которого 87 км/ч. На каком расстоянии от станции отправления скорый поезд догонит товарный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23 часа-22 ч-10 мин=50-мин прошел товарный поезд до выхода скорого (50*72):60=60 км прошел расстояние товарный поезд до выхода скорого 87-72=15(км)скорость приближения 60:15= через 4 часа скорый поезд догонит товарный 87*4=348км расстояние от станции проедет скорый поезд и догонит товарный Ответ:348км.
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