Доклад на тему чечня окружающей мир 4 класс

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Участок северного склона Кавказского хребта, на котором расположена южная часть территории Чечни, представляет собой северное крыло громадной Кавказской складки. Поэтому листы осадочных пород имеют здесь падение к северу. Но во многих местах эта общая закономерность нарушена и усложнена вторичной складчатостью, разрывами и сбросами. Рельеф наших гор сформировался в результате длительного геологического процесса. Первичный рельеф, созданный внутренними силами Земли, подвергся преобразованию под воздействием внешних сил и стал более сложным. Главная роль в преобразовании рельефа принадлежит рекам. Обладая большой энергией, горные реки прорезали возникавшие на их пути мелкие антиклинальные складки сквозными долинами, называемыми долинами прорыва. Такие долины встречаются на Ассе и Фортанге при пересечении ими Даттыхской антиклинали, на Шаро-Аргуне и Чанты-Аргуне, в том месте, где они пересекают Варандийскую антиклиналь, и на некоторых других реках. Позднее в поперечных долинах, в местах, сложенных легко разрушаемыми породами, появились продольные долины притоков, которые затем разделили северный склон Кавказского хребта на ряд параллельных хребтов. В результате такого расчленения на территории республики возникли Черные горы, Пастбищный, Скалистый и Боковой хребты. Хребты образовались там, где на поверхность выходят прочные и стойкие к разрушению породы. Продольные долины, расположенные между хребтами, наоборот, приурочены к полосам распространения пород, легко поддающихся размыву. Самый низкий хребет — Черные горы. Его вершины достигают не более1000-1200 метров над уровнем океана. Сложены Черные горы легко разрушаемыми породами — глинами, песчаниками, мергелями, конгломератами. Поэтому рельеф здесь имеет мягкие, округлые очертания, что типично для ландшафта низких гор. Черные горы-расчленены долинами рек и многочисленными балками на отдельные массивы и не образуют сплошной горной цепи. Они составляют зону предгорий республики. В Черных горах на участках, сложенных глинами майкопской свиты, часты оползни. В устьях небольших балок и ущелий, выходящих на Чеченскую равнину или на террасы горных рек, встречаются значительные по величине конусы-выносы. Сложены они различным обломочным материалом: валунами, галькой, песком, — который выносится из ущелий и балок речками и дождевыми потоками во время продолжительных ливней.