Вычислите пожалуйста (1-i)^8

Алгебра
Вычислите пожалуйста (1-i)^8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,  Ход решения: 1) переходим в тригонометрическую форму                         2) используем формулу Муавра запишем наше комплексное число в тригонометрическом виде: тогда: была сделана проверка, а теперь:
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