Какого центростримительное ускорение при движение тела со скоростью 20 м/с радиус??м 40 м?
Физика
Какого центростримительное ускорение при движение тела со скоростью 20 м/с радиус??м 40 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
центростримительное ускорение = скорость в квадрате делм на радиус a=(20) в квадрате / 40=10
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