Причины раздробленности империи карла великого

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Как и почему распалась империя Карла Великого. Франкская империя была непрочной и существовала недолго. Многочисленные народы и племена, завоеванные франками, были объединены лишь силой оружия. Они продолжали жить по своим обычаям и говорили на разных языках. Карл Великий понимал это. Опасаясь, что его род потеряет эти огромные владения, он в конце жизни поделил империю между сыновьями. Наследники Карла непрерывно воевали друг с другом. В 843 году три внука Карла Великого заключили в городе Вердене договор о разделе империи на три части. Императором стал старший внук - Лотарь (его имя сохранилось в названии провинции Лотарингия) . Но позднее на каждой из частей бывшей империи образовались большие самостоятельные королевства: Франция, Германия и Италия. Но и эти государства не были едиными. Каждое из них распалось на крупные владения, а те, в свою очередь, раздробились на множество мелких. Наступило время феодальной раздробленности (IX-XI века) . Франкская знать сначала поддерживала королей: они помогали ей захватывать земли и крестьян. Но теперь она не нуждалась во власти императора. Ее власть над крестьянами была уже сильной. На восстание решались одна или несколько деревень. Феодалы могли справиться с ними и без помощи короля. «Нет войны без пожаров и крови» . Королям пришлось примириться с независимостью феодалов и уступить им часть своих прав. Владение крупного феодала стало как бы «государством в государстве» . Феодал собирал налоги с подвластного населения, судил его, мог объявлять войну другим феодалам и заключать сними мир. Во времена раздробленности феодалы почти постоянно воевали между собой. Такие войны назывались междоусобными. Феодалы стремились отнять друг у друга земли вместе с крестьянами. Порой феодал затевал войну, чтобы захватить в плен соседа и получить с него выкуп. Во время междоусобиц сжигались деревни, угонялся скот, вытаптывались посевы. Больше всего от этого страдали крестьяне. Сеньоры и вассалы. Каждый крупный феодал раздавал часть земель с крестьянами мелким феодалам в награду за службу, они же давали ему присягу верности. Он считался по отношению к этим феодалам сеньором (старшим) , а феодалы, которые как бы «держали» от него земли, становились его вассалами (подчиненными) . Вассал был обязан по приказу сеньора выступать в поход и приводить с собой отряд воинов, участвовать в суде сеньора, помогать ему советом, выкупать сеньора из плена. Сеньор защищал своих вассалов от нападений других феодалов и восставших крестьян, награждал их за службу, обязан был заботиться об их осиротевших детях. Случалось, что вассалы выступали против своих сеньоров, не выполняли их приказов или переходили к другому сеньору. И тогда только силой можно было заставить их подчиниться, особенно если сеньор вынуждал вассалов слишком долго участвовать в войне или плохо награждал за службу.