Миша купил 4,7 кг конфет по 39 рублей за килограмм и 2,5 кг зефирок за 60 рублей за килограмм. за какие сладости он заплатил меньше и на сколько?

Математика

Миша купил 4,7 кг конфет по 39 рублей за килограмм и 2,5 кг зефирок за 60 рублей за килограмм. за какие сладости он заплатил меньше и на сколько?

Автор: Гость