Миша купил 4,7 кг конфет по 39 рублей за килограмм и 2,5 кг зефирок за 60 рублей за килограмм. за какие сладости он заплатил меньше и на сколько?
Математика
Миша купил 4,7 кг конфет по 39 рублей за килограмм и 2,5 кг зефирок за 60 рублей за килограмм. за какие сладости он заплатил меньше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,7*39=183,3(руб) - заплатил за конфеты 2,5*60=150(руб) - заплатил за зефир 183,3-150=33,3(руб) - разница Ответ: на 33,3 руб меньше заплатил за зефир.
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