1. Напишите уравнения осуществимых реакций между: 1) гидроксидом цинка и азотной кислотой 2) оксидом магния и серной кислотой 3) хлоридом серебра и иодидом свинца (II) 4) серной кислотой и сульфитом магния 5) серной кислот...

Химия

1. Напишите уравнения осуществимых реакций между: 1) гидроксидом цинка и азотной кислотой 2) оксидом магния и серной кислотой 3) хлоридом серебра и иодидом свинца (II) 4) серной кислотой и сульфитом магния 5) серной кислотой и нитратом бария 6) азотной кислотой и гидроксидом калия 7) сульфатом натрия и нитратом меди (II) 8) оксидом свинца (II) и азотной кислотой 9) гидроксидом меди (II) и серной кислотой 10) фосфатом цинка и гидроксидом свинца (II) 2. К данным ионным уравнениям подобрать молекулярные: 1) H + OH = H2O 2) 2H + SO3 = SO3Î + H2O

Автор: Гость