Какие уроки извлёк Алёша живя в доме Кашириных

Гость: Гость:

Алеша получил очень много важных уроков в доме Кашириных. Он видел и чувствовал доброту, любовь Цыганка по отношению к нему( Цыганок подставлял руки, когда дед порол Алешу и т.д), чувствовал нежность и заботу бабушки, которая ему помогала, поддерживала. Но также мальчик остро ощущал ненависть, жестокость, вражду, царивших в этом доме. Он видел, как ругаются, дерутся дяди, стараясь заполучить больше денег, видел, как сильно дед избивал провинившихся детей и сам бывал на их месте. Все это запомнил маленький Алеша, все эти уроки