Какие уроки извлёк Алёша живя в доме Кашириных
Литература
Какие уроки извлёк Алёша живя в доме Кашириных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алеша получил очень много важных уроков в доме Кашириных. Он видел и чувствовал доброту, любовь Цыганка по отношению к нему( Цыганок подставлял руки, когда дед порол Алешу и т.д), чувствовал нежность и заботу бабушки, которая ему помогала, поддерживала. Но также мальчик остро ощущал ненависть, жестокость, вражду, царивших в этом доме. Он видел, как ругаются, дерутся дяди, стараясь заполучить больше денег, видел, как сильно дед избивал провинившихся детей и сам бывал на их месте. Все это запомнил маленький Алеша, все эти уроки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Студия флюристка представила 28 работ,выполненных старшеклассниками,что на 9работ больше ,чем выполненниых учениками младших классов Для городской ...