Какой предлог упоребляется с разнами падежами? 1)на 2)без 3)к 4)перед

Русский язык
Какой предлог упоребляется с разнами падежами? 1)на 2)без 3)к 4)перед
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Автор: Гость
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Гость:
С винительным и предложным
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