Решите уравнение:182,7:у=21 пожаллууууййссттаа,побыстреее!!!!!! мне в школу завтра!!!! ??чень нужно!!!!!!!!!!!!!
Математика
Решите уравнение:182,7:у=21 пожаллууууййссттаа,побыстреее!!!!!! мне в школу завтра!!!! ??чень нужно!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
182.7 :у=21 у=182.7*21 у=3836.7
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