Решите уравнение:182,7:у=21 пожаллууууййссттаа,побыстреее!!!!!! мне в школу завтра!!!! ??чень нужно!!!!!!!!!!!!!

Математика

Решите уравнение:182,7:у=21 пожаллууууййссттаа,побыстреее!!!!!! мне в школу завтра!!!! ??чень нужно!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость