Почему спасательные круги делают из пробки , а не из чугуна?Можно ли использовать ??ля этих целей алюминий?
Физика
Почему спасательные круги делают из пробки , а не из чугуна?Можно ли использовать ??ля этих целей алюминий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чугун, сам по себе очень тяжёлый, а алюминий он как и мягкий и легкий. Но для спасательных целей он может быть полезным, если в нем воздуха будет больше чем он сам
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