Прочитай предложение Холодный ветерок гонит по дорожке листья берёз 1)слова с проверяемым безударным гласным в корне , напиши к ним проверочные слова 2) слова с проверяемым парным согласным в корне , напишите к ним провероч...

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Прочитай предложение Холодный ветерок гонит по дорожке листья берёз 1)слова с проверяемым безударным гласным в корне , напиши к ним проверочные слова 2) слова с проверяемым парным согласным в корне , напишите к ним проверочные слова

Автор: Гость