Прочитай предложение Холодный ветерок гонит по дорожке листья берёз 1)слова с проверяемым безударным гласным в корне , напиши к ним проверочные слова 2) слова с проверяемым парным согласным в корне , напишите к ним провероч...
Русский язык
Прочитай предложение Холодный ветерок гонит по дорожке листья берёз 1)слова с проверяемым безударным гласным в корне , напиши к ним проверочные слова 2) слова с проверяемым парным согласным в корне , напишите к ним проверочные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)холодный - холод, ветерок - ветер 2) холодный - холодок, дорожке - дорога (чередование Ж с Г), берез - береза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение:182,7:у=21 пожаллууууййссттаа,побыстреее!!!!!! мне в школу завтра!!!! ??чень нужно!!!!!!!!!!!!!
Английский язык
Помогите пожалуйста разобрать По модальным глаголам поставить + над глаголом и ?? д 1) My dad can"t swim 2)She will be every sad 3) I can...
Русский язык
Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 1) В городе его все знали от мала до велика и доб...