Составить план по биографии Есенина

Литература
Составить план по биографии Есенина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Годы жизни, где родился, и т.д 2.Детство. 3.Где учился. 4.Где жил в последнее время, перед смертью?
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