Студия флюристка представила 28 работ,выполненных старшеклассниками,что на 9работ больше ,чем выполненниых учениками младших классов Для городской выставки отобрали 20 работ.Сколько работ не участвовало в городской выставке?

Математика
Студия флюристка представила 28 работ,выполненных старшеклассниками,что на 9работ больше ,чем выполненниых учениками младших классов Для городской выставки отобрали 20 работ.Сколько работ не участвовало в городской выставке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. 1) 28 - 9 = 19 (раб.) - выполнено учениками мл. классов. 2) 28 + 19 = 47 (раб.) - всего (вместе). 3) 47 - 20 = 27 (раб.) не принимало участие в выставке.  Ответ: 27 работ не участвовало в городской выставке.   
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