Студия флюристка представила 28 работ,выполненных старшеклассниками,что на 9работ больше ,чем выполненниых учениками младших классов Для городской выставки отобрали 20 работ.Сколько работ не участвовало в городской выставке?

Математика

Студия флюристка представила 28 работ,выполненных старшеклассниками,что на 9работ больше ,чем выполненниых учениками младших классов Для городской выставки отобрали 20 работ.Сколько работ не участвовало в городской выставке?

Автор: Гость