Запиши велечины900см,9км,90м,9000дм в порядке возрастания их значений

Математика
Запиши велечины900см,9км,90м,9000дм в порядке возрастания их значений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)900см; 90м; 9000дм; 9 км
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