Запиши велечины900см,9км,90м,9000дм в порядке возрастания их значений
Математика
Запиши велечины900см,9км,90м,9000дм в порядке возрастания их значений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)900см; 90м; 9000дм; 9 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Студия флюристка представила 28 работ,выполненных старшеклассниками,что на 9работ больше ,чем выполненниых учениками младших классов Для городской ...
Физика
Почему спасательные круги делают из пробки , а не из чугуна?Можно ли использовать ??ля этих целей алюминий?
Алгебра