Миша поймал 6 рыбок утром и 4 вечером.пятую часть улова он отдал кошке,остальную ры??у пожарили.сколько рыбок досталось кошке и сколько рыб пожарили?
Математика
Миша поймал 6 рыбок утром и 4 вечером.пятую часть улова он отдал кошке,остальную ры??у пожарили.сколько рыбок досталось кошке и сколько рыб пожарили?
Ответ(ы):
Гость:
6+4=10(рыб.)-весь улов 10*1/5=2(рыб.)-отдал коту 10-2=8(рыб.)-пожарили
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