Миша поймал 6 рыбок утром и 4 вечером.пятую часть улова он отдал кошке,остальную ры??у пожарили.сколько рыбок досталось кошке и сколько рыб пожарили?

Математика

Миша поймал 6 рыбок утром и 4 вечером.пятую часть улова он отдал кошке,остальную ры??у пожарили.сколько рыбок досталось кошке и сколько рыб пожарили?

Автор: Гость