Мише вместе с папой 42 года, его брату. Саше вместе с папой 40 лет, а всем им вместе 50 лет. сколько лет каждому из них

Математика

Мише вместе с папой 42 года, его брату. Саше вместе с папой 40 лет, а всем им вместе 50 лет. сколько лет каждому из них

Автор: Гость