Митрофанушка и простоквова что у них общего из комедии недоросль
Литература
Митрофанушка и простоквова что у них общего из комедии недоросль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во-первых это мать и сын У Митрофана характер матери. Он упрям, как мать. Зависит от неё. Под полнейшей опекой Простаковой.
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