Младший брат:Русский язык. Канакина В. П. Горецкий В. Г. 2 класс Упражнение 120: •Прочитайте: Весна, наступает, снег, тает, лёд, потемнел, на, реке, прилетели, грачи, скоро, прилетят, и, скворцы, жаворонки, в, лес, засели,...

Русский язык
Младший брат:Русский язык. Канакина В. П. Горецкий В. Г. 2 класс Упражнение 120: •Прочитайте: Весна, наступает, снег, тает, лёд, потемнел, на, реке, прилетели, грачи, скоро, прилетят, и, скворцы, жаворонки, в, лес, засели, песни, птицы. •Найдите глаголы. По каким признакам вы их определили❓ •Составьте из данных слов шесть предложений. Где нужно, изменяйте форму слова. •Запишите три любых предложения. Подчеркните в них главные члены.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы: наступает, тает,потемнел,прилетели,прилетят, засели.
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