Младший брат:Русский язык. Канакина В. П. Горецкий В. Г. 2 класс Упражнение 120: •Прочитайте: Весна, наступает, снег, тает, лёд, потемнел, на, реке, прилетели, грачи, скоро, прилетят, и, скворцы, жаворонки, в, лес, засели,...

Русский язык

Младший брат:Русский язык. Канакина В. П. Горецкий В. Г. 2 класс Упражнение 120: •Прочитайте: Весна, наступает, снег, тает, лёд, потемнел, на, реке, прилетели, грачи, скоро, прилетят, и, скворцы, жаворонки, в, лес, засели, песни, птицы. •Найдите глаголы. По каким признакам вы их определили❓ •Составьте из данных слов шесть предложений. Где нужно, изменяйте форму слова. •Запишите три любых предложения. Подчеркните в них главные члены.

Автор: Гость