В чем кроется популярность в. высоцкого
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В чем кроется популярность в. высоцкого
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Гость:
В том , что он боролся за справедливость. Сочинял песни , в которых было , всё, до единой словечки правдой. Но по крайней мере я так считаю))
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