Мне грустно терять свою твердость из-за этого процесса
Окружающий мир
Мне грустно терять свою твердость из-за этого процесса
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Гость:
..........плавление..........
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