Мне надо решение этой задачи
Математика
Мне надо решение этой задачи
Ответ(ы):
Гость:
10-3 5/28=6 23/28 9 5/21-6 29/28= 194/21-197/28=776/84-591/84=185/84=2 17/84
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