Мне надо сочинение на казахском на тему "демалыста"
Қазақ тiлi
Мне надо сочинение на казахском на тему "демалыста"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ысында лагергеггапдд4лк727726555 7 лагерге барган сшынармюс
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