С каким событием в истории Руси связано начало династии ряриковичей а)с походом н?? киев князя Олега б) с призванием варягов в) с крещением руси г) с деятельностью Ярослава Мудрого

История

С каким событием в истории Руси связано начало династии ряриковичей а)с походом н?? киев князя Олега б) с призванием варягов в) с крещением руси г) с деятельностью Ярослава Мудрого

Автор: Гость