С каким событием в истории Руси связано начало династии ряриковичей а)с походом н?? киев князя Олега б) с призванием варягов в) с крещением руси г) с деятельностью Ярослава Мудрого

История
С каким событием в истории Руси связано начало династии ряриковичей а)с походом н?? киев князя Олега б) с призванием варягов в) с крещением руси г) с деятельностью Ярослава Мудрого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)с призванием ворягов
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