Помогите пожалуйста с УСЛОВИЕМ и решением. С аэродрома поднялись 2 вертолета которые полетели в противоположное направление.Один из них летел со скоростью 240 км/ч а другой 180 км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут ве...

Математика

Помогите пожалуйста с УСЛОВИЕМ и решением. С аэродрома поднялись 2 вертолета которые полетели в противоположное направление.Один из них летел со скоростью 240 км/ч а другой 180 км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут вертолеты через 3 часа

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