Помогите пожалуйста с УСЛОВИЕМ и решением. С аэродрома поднялись 2 вертолета которые полетели в противоположное направление.Один из них летел со скоростью 240 км/ч а другой 180 км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут ве...

Математика
Помогите пожалуйста с УСЛОВИЕМ и решением. С аэродрома поднялись 2 вертолета которые полетели в противоположное направление.Один из них летел со скоростью 240 км/ч а другой 180 км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут вертолеты через 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1(первый вертолет)-240км/ч V2(Второй вертолет)-180 км/ч t-3ч S-? Т.к по условию вертолеты полетели в разные стороны,скорости прибавляются: 240км/ч+180км/ч=420км/ч(общая скорость) По формуле S=vt находим расстояние 420*3=1260км. Ответ:1260км
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