Сочинение про Мальвину 2 класс

Гость: Гость:

Мальвина-это очень красивая девочка с голубыми волосами и печальными глазами. Она очень умная, и любить поучить других в пользу своего опыта. Девочка очень тщательно следит за свой внешностью, именно поэтому ей не привыкать к огромному избытку внимания со стороны протоивоположного пола. Ярким примером этого внимания является поэт, сочиняющий стихи по имени Пьеро. После того, как Мальвина вместе с другими куклами сбежала из театра Карабаса Барабаса она стала жить в лесном домике со своей собакой по кличке Артемон. Несмотря на все старания Мальвины всеми командывать, у неё это не всегда получалось. Девочка очень горделива и сосредоточена только на себе, как любая красавица из книги, и я думаю, что из-за своей чуткости к другим она нравится всем, в том числе и мне.