Подберите по смыслу слова. Оркестр играл весёлый... 2. Печник сложил большую... 3. Ди??ектор предложил гостям... 4. Врач осмотрел...
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Подберите по смыслу слова. Оркестр играл весёлый... 2. Печник сложил большую... 3. Ди??ектор предложил гостям... 4. Врач осмотрел...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Оркестр играл весёлые марш. 2) Печник сложил большую печь. 3) Директор предложил гостям чай. 4)Врач осмотрел пациента.
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