Сочинение ПО теме УТРО КОТОРОЕ ИЗМЕНИЛО ЖИЗНЬ
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Сочинение ПО теме УТРО КОТОРОЕ ИЗМЕНИЛО ЖИЗНЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаете, я по своей натуре очень ленивый человек. Не люблю активный отдых и сами активные действия. В общем, я не живу, а проживаю, растрачивая своё время на всякую ерунду, которая мне в дальнейшей жизни-то не пригодится... Но вот однажды утром во мне что-то ёкнуло... Я задумался о жизни. Сижу , пью кофе и думаю, зачем я так делаю? И вот, решаю хоть пойти на пробежку, ведь что ещё делать в 5 утра... После пробежки я пришёл весь потный и уставший, намтолько, что даже не стал принимать душ и увалился в кровать. После этого я подумал, что было не так уж и сложно и решил бегать каждый день, делать зарядку, и вообще стать более активным человеком, ведь это нужно мне, а не кому-то ещё... Прдумать только, если бы я не встал в тот день так рано и не задумался, я бы наверное и сейчас беззаботно спал в кровати... И в правду, это утро измегило мою жизнь...
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