Самолёт летел до посадки 4 ч и пролетел 2520км. После этого он пролетел ещё 2700км за 5ч. Узнайте общую скорость самолёта за время всего полёта? Помагите пожалуйста решить задачу плиииизззз

Гость: Гость:

2520 км+2700 км=5220 км (пролетел всего) 4 час+5 час=9 час (летел всего) 5220 км:9 час=580 км/час (средняя скорость всего полета) (V=S:t) Ответ: скорость полета равна 580 км/час На всякий случай: 2520 км:4 час=630 км/час (скорость до посадки) 2700 км:5 час=540 км/час (скорость после посадки) (Правда так среднюю скорость не вычислишь - летел до и после разное время)