Ребро первого куба равно 2см , а ребро второго в 3 раза брльше ребра первого куба.На??дите отношение объёму второго куба.

Гость: Гость:

V1 : V2=1 : 3(в кубе)=1 : 27 Проверка: V1=2*2*2=8 (см3) 2 см*3=6 см (ребро второго куба) V2=6*6*6=216 (см3) V1 : V2 = 8 : 216 = 1 : 27 Ответ: объем первого куба в 27 раз меньше объема второго куба