Помогите с домашкой по физике,СРОЧНО!!!Заранее спасибо.Текст во вложениях.

Гость: Гость:

1) A=U^2*t/R=120^2*600/200=43200 Дж 2) P=I* I=P/U=330/220=1,5 A R=U/I=220/1,5=147 Ом 3) Так как удельное сопротивление фехралевой проволоки больше, на ней выделится больше тепла, согласно формулы Q=I^2*R*t 4) s=pi*d^2/4=3,14*1^2/4=0,785 мм2 R=U^2/P=220^2/2200=22 Ом L=R*S/p=22*0,785/1,1=15,7 м