Какое число будет шестым в данной последовательности чисел: 6√24, 17√6, 2√294, √2166?
Математика
Какое число будет шестым в данной последовательности чисел: 6√24, 17√6, 2√294, √2166?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6√24=6√4*6=2*6√6=12√6 17√6 2√294=2√49*6=2*7√6=14√6 √2166=√361*6=19√6 16√6 21√6
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